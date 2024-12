Christopher Nolan adaptará ‘A Odisseia’ em seu novo filme; veja elenco

O novo projeto de Christopher Nolan no cinema foi revelado pela Universal Pictures. Trata-se de uma adaptação de A Odisseia, poema grego épico escrito por Homero e considerada uma das mais importantes obras literárias da história. A data de estreia está prevista para 17 de julho de 2026.

No X, o antigo Twitter, o estúdio cinematográfico também revelou que as filmagens do longa ocorrerão em diversas localizações ao redor do globo e que as gravações utilizarão novas tecnologias IMAX. “O filme transporta a saga fundamental de Homero para as telas de cinema IMAX pela primeira vez na história”, escreveu o estúdio.

Parte do elenco do filme já foi confirmado e a obra contará com nomes de peso em Hollywood. Matt Damon deve protagonizar o longa, que também terá nomes com Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyongo, Anne Hathaway e Charlize Theron. Outros atores devem ser anunciados nos próximos meses.

O último filme de Nolan, Oppenheimer, foi indicado a treze categorias no Oscar e venceu sete estatuetas em 2023, incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor. Nos últimos meses, rumores do atual projeto do cineasta britânico passaram a circular na imprensa internacional.

Outros filmes já abordaram A Odisseia em sua totalidade ou em partes, como Ulysses, de Mario Camerini, Tróia, de Wolfgang Petersen, e O Retorno, de Uberto Pasolini. É a primeira vez, no entanto, que Nolan adapta um mundo fantásticos com deuses e monstros.

A carreira do diretor é marcada por sua versão sombria e realista do Batman, interpretado na trilogia de filmes por Christian Bale, por longas de ficção científica como Interestelar, A Origem e Tenet e pelo seu mais recente sucesso, a cinebiografia de J. Robert Oppenheimer, o criador da bomba atômica.

Estadao Conteudo