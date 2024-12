‘O Auto da Compadecida 2’ chega aos cinemas de Cachoeiro; confira

Clássico aclamado e esperado pelo público ‘O Auto da Compadecida 2’ chega aos cinemas de Cachoeiro nesta quinta-feira (26). O longa traz para as telonas as aventuras dos nordestinos João Grilo (Matheus Natchergaele), um sertanejo pobre e mentiroso, e Chicó (Selton Mello), o mais covarde dos homens.

Chicó e João Grilo estão de volta para uma nova aventura repleta de confusões e malandragens em O Auto da Compadecida 2. Após 20 anos desaparecido, João Grilo retorna para a cidade de Taperoá e reencontra com seu fiel escudeiro Chicó, que carrega adiante a história de que Nossa Senhora operou um milagre e ressuscitou o amigo.

João Grilo, então, agora é considerado uma espécie de santo e seu status de celebridade chama a atenção especial dos dois políticos mais poderosos da região, querendo utilizá-lo como cabo eleitoral. Vendo toda essa comoção como uma oportunidade para finalmente enriquecer, João Grilo organiza um de seus famosos trambiques. Pena que nada sai como o planejado e o passado retorna e se repete para o sertanejo.

Sala 01

O Auto da Compadecida 2 (2D)

Sala 02

Mufasa: O Rei Leão (3D)

Sala 03

Sonic 3: O Filme (2D)

Sala 04

Moana 2 (2D)

