Consultas e exames oftalmológicos para a população de Dores

Mais de mil consultas de oftalmologia estão sendo ofertadas pela Prefeitura de Dores do Rio Preto, na região do Caparaó Capixaba, para os moradores do município. Os atendimentos do projeto aconteceram na sede do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), no centro da cidade.

Segundo a Secretaria de Saúde, uma empresa foi contratada, por meio de rateio de preços feito pelo Consórcio CIS Caparaó, pelo valor de R$ 279 mil, para realizar o atendimento. O projeto foi realizado com a liberação de recursos provenientes de uma emenda federal do deputado federal Da Vitória (Progressistas), junto com o senador Marco do Val (Podemos).

Leia Também: Sem festa! Marataízes não terá programação oficial de Réveillon

O serviço, que é prestado por três médicos, foi realizado durante uma semana. O propósito é agilizar o atendimento, as pessoas foram encaminhadas para as consultas, por intermédio das agentes comunitárias de saúde. O projeto deverá seguir adiante no próximo governo que assume no dia 1º de janeiro.