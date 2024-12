Descubra quanto será o salário mínimo em 2025 com o corte de gastos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai publicar, nos próximos dias, um decreto para corrigir o salário mínimo. Segundo interlocutores do governo, o valor deve subir dos atuais R$ 1.412,00 para R$ 1.518,00 em 2025.

Se o valor for confirmado, o aumento será de R$ 106,00, o equivalente a 7,5%. Haverá aumento real, acima da inflação. Aliás, a correção valerá a partir de janeiro, com pagamento em fevereiro. A publicação do decreto deve ocorrer até 31 de dezembro.

Leia também: Caixa Tem oferece empréstimos de até R$ 3 mil; confira

Durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, em 2020, 2021 e 2022, o salário mínimo foi corrigido somente pela inflação, sem aumento real. Em 2023, foi previsto um pequeno aumento acima da inflação.

Salário mínimo em 2025

Sendo assim, o aumento do salário mínimo em 2025 já considera a nova fórmula que foi aprovada como parte do pacote de corte de gastos.

Veja detalhes:

Com a nova fórmula, a correção do salário mínimo para 2025 vai considerar a inflação do INPC calculada em 12 meses até novembro (4,84%) e o crescimento do PIB de dois anos atrás (3,2%). Mas, para limitar o crescimento das despesas, passa a valer um teto de 2,5%, em vez dos 3,2% que seriam usados pela regra anterior. Logo, o reajuste ficará menor do que o previsto antes da aprovação do corte de gastos.

Em valores: pela nova regra, o salário mínimo deve subir para R$ 1.517. Mas fontes do governo afirmam que haverá um arredondamento para R$ 1.518.

Se fosse mantido o critério anterior, sem o teto de 2,5%, o salário mínimo subiria para R$ 1.528 (considerando o INPC de 4,84% e os 3,2% referentes à variação do PIB de dois anos antes).

Portanto, a nova regra causará uma perda de R$ 10 por mês em relação ao que vinha sendo estimado pelo governo.