Dólar no Google: dados errados geraram valores distorcidos

A plataforma que fornece cotações de moedas para o Google reconheceu que usou dados “ruins e errados” ao informar a cotação do dólar a R$ 6,40 no feriado de Natal. A empresa prometeu trabalhar para evitar problemas semelhantes.

Segundo a CNN Brasil, a Morningstar é uma empresa dos Estados Unidos que fornece mais de 375 mil dados do mercado para empresas e instituições financeiras, entre elas o Google.

No dia de Natal, 25, a busca pelo dólar na comparação com o real brasileiro indicava, no Google, cotações muito acima do visto antes do feriado.

Perante o erro identificado, a Morningstar diz que “conseguiu resolver o problema em um dia”.