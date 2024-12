Jogo das Estrelas: veja o horário, onde assistir e craques confirmados

Neste sábado (28), craques do futebol brasileiro entram em campo às 18h30, para mais uma edição do “Jogo das Estrelas”. A partida, que é beneficente, vai acontecer mais uma vez no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

O evento também conta com o Jogo dos Artistas, que começa às 16h e conta com a participação de atores, cantores, influencers e diversas celebridades. Entre os confirmados estão: Dilsinho, Diogo Nogueira, Nicolas Prattes e Xamã.

Leia Também: Nets x Spurs AO VIVO: horário e onde assistir ao jogo da NBA

Segundo informado pela CNN Brasil, antes da principal partida começar, o evento esportivo também terá o show de abertura comandado pelo grupo italiano Double You.

História do Jogo das Estrelas

O evento organizado por Zico desde 2004, o Jogo das Estrelas, está em sua 20ª edição. O jogo beneficente é tradicionalmente realizado no Maracanã e conta com um Jogo dos Artistas como partida preliminar para o duelo principal entre craques do futebol brasileiro e mundial.

Ex-jogadores confirmados

Entre os confirmados estão: Júnior, Petkovic, Júlio César, Djalminha, Sorín, Ronaldo Angelim, Athirson, Thiago Neves, Zé Roberto, Adriano Imperador, Renato Gaúcho, Denilson, Paulo Nunes, Grafite, Rivaldo, Dedé, Emerson Sheik e Carlos Germano.

A partida também vai contar com jogadores em atividade, como Marlon Freitas, do Botafogo, Yannick Bolasie, ex-Criciúma, e David Luiz, ex-Flamengo.

Programação

14h – Abertura dos Portões

16h – Jogo dos Artistas

18h – Show de Abertura

18h30 – Jogo das Estrelas

O Jogo das Estrelas poderá será transmitido pelo canal SporTV.