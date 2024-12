Feira de Negócios Capixaba foi sucesso de público e negócios em Alegre

A Feira de Negócios Capixaba (Fenecap), que ocorreu em Alegre, no Caparaó, entre os dias 17 e 23 de dezembro, foi sucesso de público e de vendas para os expositores locais.

Com entrada gratuita, a feira reuniu em um único local shows regionais, cerveja artesanal, gastronomia diversificada, cafés especiais, entretenimento, produtos artesanais e muito mais. O evento também foi uma oportunidade de reunir a família e amigos para desfrutar de momentos especiais.

O prefeito de Alegre, Nirrô Emerick (PP), destacou que a Fenecap, realizada no município de Alegre, além de fortalecer o desenvolvimento local, proporcionou aos alegrenses grandes momentos de lazer.

“A Feira de Negócios Capixaba em Alegre é um evento que vai muito além de compras e vendas. Ela se torna um verdadeiro motor de desenvolvimento para os pequenos empreendedores da região e um ponto central de lazer para a cidade durante as festas de fim de ano. Unindo opções de lazer e varejo, os alegrenses puderam desfrutar durante os dias de feira o que há de melhor na culinária da cidade com artistas locais, além da decoração natalina pela cidade”, disse o prefeito.

O diretor do Grupo Folha do Caparaó (GFC), Elias Carvalho, pontou que a realização do evento fortalece toda a região. “Uma feira extraordinária com a participação de muitos empreendedores que movimentou o comércio da cidade e levou alegria. É a prova maior de que, quando existe a parceria público-privada de forma inteligente e transparente, as coisas funcionam e isso é bom para o município e para todo mundo, para os empreendedores e para a região do Caparaó.”

Fortalecimento da economia local

Os empreendedores que estiveram participando do evento ressaltaram a importância da realização da feira para a economia local. “Agradeço a todos os envolvidos neste evento maravilhoso, no qual foi muito gratificante participar, pois é sempre uma vitrine maravilhosa para todos os empreendedores. Amei, e que venham outros, disse Valéria Stela, que representa a APROART.

Zely que atua no Hot Dog do Márcio, também esteve participando da feira, e destacou a organização e a lucratividade do evento. “Fiquei muito feliz em participar da feira. Muito linda, organizada, uma equipe maravilhosa e foi muito lucrativa para os empreendedores”, disse.

“A feira é uma oportunidade muito valida e importante, pois além de vendermos os produtos que conseguimos, também divulgamos para um amplo público, porque tivemos não só clientes de Alegre, mas também visitantes de outras localidades”, disse a equipe da Manu Modas.

Parcerias

A Fenecap em Alegre foi uma realização da GFC EVENTOS, Prefeitura e Câmara de Alegre, com a promoção do AQUINOTICIAS.COM, e contou com o apoio do Sebrae e Aderes, por meio do Governo do Estado.