Feira Gastronômica do Caparaó começa nesta sexta (27) em Calçado

A tradicional Feira Gastronômica do Caparaó, que começa nesta sexta-feira (27) e segue até a próxima terça-feira (31), em São José do Calçado, está repleta de atrações.

A Feira irá reunir shows regionais, culinária diversificada, bebidas selecionadas e muito mais. Serão cinco shows musicais com entrada franca, entre eles, Hellory and The Solitaryman, que se apresenta na noite de sexta, quando ocorre a abertura oficial do evento.

A Feira Gastronômica do Caparaó Edição Especial São José do Calçado, é uma realização do Grupo Folha do Caparaó Eventos (GFC), jornal AQUINOTICIAS.COM e conta com o apoio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), Secretaria Estadual das Mulheres, Secretaria de Desenvolvimento por meio do Governo do Estado e Prefeitura de São José do Calçado.

Confira a programação completa:

Sexta-feira – 27

18 horas – Abertura da Feira

20h30 – Show com Hellory and The Solitaryman

Sábado – 28

18 horas – Abertura da Feira

20h30 – Show com Mayara

Domingo – 29

18 horas – Abertura da Feira

20h30 – Show com Lucas Gomes + Leonardo Freitas

Segunda-feira – 30

18 horas – Abertura da Feira

20h30 – Show com Murian Azevedo

Terça-feira – 31

18 horas – Abertura da Feira

20h30 – Show com Kadu Vieira

Serviço

Evento: Feira Gastronômica do Caparaó

Data: 27 a 31 de dezembro

Local: Praça Central, em frente a igreja Matriz em São José do Calçado