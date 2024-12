Férias escolares: saiba como reduzir o uso de telas pelas crianças 

Dezembro e janeiro são sinônimo de férias escolares. É a época em que os alunos têm mais tempo livre para brincar, passear, assistir televisão, jogar videogame e acessar o celular ou tablet. É o momento também que aumenta a preocupação dos pais quanto ao tempo gasto por eles diante das telas.

Leia também: Andar de mãos dadas e subir escada: 9 atitudes que melhoram a saúde

Segundo Evando Evangelista, pedagogo e orientador educacional do Centro Educacional Leonardo da Vinci, o cuidado com o assunto é válido, pois o uso inadequado de telas interfere na formação cognitiva e emocional das crianças. Além disso, limita a capacidade de formar conexões humanas significativas, essenciais para a construção de uma vida social e emocionalmente equilibrada.

“É fundamental que pais e responsáveis estejam atentos ao equilíbrio no uso de tecnologia por seus filhos e priorizem rotinas que estimulem a interação humana, especialmente ao ar livre e em família ou entre amigos. Isso é importante para promover o desenvolvimento de habilidades cognitivas, emocionais e sociais de maneira saudável”, alerta o orientador.

Confira algumas sugestões de atividades para férias mais desconectadas:

Hora do brincar desplugado

A dica é reservar um horário fixo e diário para ficar longe das telas. Os pais podem oferecer brinquedos que estimulem a criatividade: blocos de montar, jogos de tabuleiro, quebra-cabeça ou materiais para artesanato (massa de modelar, tintas, papéis coloridos). Crie um “desafio do dia”, como construir algo novo ou elaborar uma história. Isso estimula o desenvolvimento cognitivo e fortalece os laços familiares.

Missões da vida real

A época de descanso e diversão também pode ser uma oportunidade para trabalhar habilidades como organização, resolução de problemas e autonomia. Para isso, a sugestão é transformar tarefas cotidianas em brincadeiras criativas, como “missões”. Pais e responsáveis podem desafiar as crianças a organizar os brinquedos por cor ou tamanho, montar uma receita simples ou criar um mapa da casa para uma caça ao tesouro.

Atividades ao ar livre

Planejar passeios regulares ao ar livre, como piqueniques no parque, caminhadas ou brincadeiras em quintais e praças é uma excelente forma de reduzir o tempo de telas. Levar materiais como bolas, cordas de pular e pipas estimula o movimento e a interação social com outras crianças. Tais atividades promovem o bem-estar físico e mental, essenciais para o desenvolvimento integral do indivíduo.

Espaços de exploração

E se chover? A dica é transformar os ambientes comuns da casa em espaços para aventuras. Montar uma “tenda de leitura” no canto da sala com almofadas e livros, ou organizar uma “caixa de exploração sensorial” com materiais como areia, grãos, tecidos e objetos para manuseio são algumas sugestões. Esses espaços convidam as crianças a imaginar e aprender de forma lúdica, oferecendo alternativas atraentes às telas.

Projetos de longa duração

Que tal aproveitar as crianças em casa para cultivar uma mini-horta, montar um álbum de fotos ou construir maquetes de cidades? Esses projetos exigem planejamento e acompanhamento ao longo do tempo, o que favorece o desenvolvimento da paciência, da criatividade e do senso de responsabilidade. É fundamental envolver as crianças em cada etapa, desde o planejamento até a execução.

Tempo de qualidade

Muitos pais não conseguem tirar férias nesta época do ano, o que pode favorecer o maior uso de telas pelos filhos. Pedir a ajuda de avós, tios e primos ou fazer um revezamento de cuidado com os pais de amigos de confiança podem ser alternativas para o fortalecimento de laços e a criação de memórias de infância.

Colônias de férias

Apostar em colônias de férias disponíveis na região também é uma ideia. As crianças têm a oportunidade de realizar atividades diversificadas longe do celular e da televisão, conviver com pessoas diferentes e fazer novas amizades.