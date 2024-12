Inmet renova alerta de chuvas intensas para o Espírito Santo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou na manhã deste domingo (29) os dois alertas, amarelo e laranja, de chuvas intensas para todo o Estado do Espírito Santo.

Os avisos meteorológicos emitidos no sábado (28), foram renovados até as 10 horas desta segunda-feira (30).

A previsão é de que chova até 100 mm/dia, com ventos intensos entre 60-100 km/h em até 62 municípios. Também há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O órgão orienta ainda evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Mais informações na Defesa Civil (199) e no Corpo de Bombeiros (193).

