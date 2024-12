Grave acidente deixa um morto e três feridos em Marataízes

Um grave acidente de trânsito na noite deste sábado (28), entre dois veículos de passeio, na rodovia ES 060, na zona rural de Marataízes, deixou um morto e três pessoas gravemente feridas.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, alguns passageiros precisaram ser desencarcerados dos veículos.

A Polícia Militar informou que os feridos foram encaminhados para o Hospital Evangélico de Itapemirim e para a Santa Casa de Cachoeiro. Já o condutor do Siena foi levado pelo Samu à UPA de Marataízes, porém, durante o percurso veio a óbito.

A guarnição informou ainda que o veículo Fiesta foi guinchado, porque estava com o licenciamento atrasado. Um sobrinho do motorista foi ao local e informou que o tio estava em um evento e teria ingerido bebida alcoólica. O homem também não era habilitado.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), dos municípios de Marataízes, Itapemirim e Presidente Kennedy, prestaram atendimento às vítimas.

O atual estado de saúde dos feridos e a dinâmica do acidente não foram divulgados.

