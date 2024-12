Invasão alienígena e 3º Guerra: veja previsões de Baba Vanga para 2025

Como será o ano de 2025, de acordo com a vidente Baba Vanga? Conhecida como “Nostradamus dos Balcãs”, ela morreu em 1996, mas antes disso, deixou uma série de previsões que a tornaram conhecida como a saída do Reino Unido da União Europeia, em 2020, a eleição de Barack Obama nos Estados Unidos, em 2008 e a queda das torres gêmeas em 2001.

Para o próximo ano, Baba fez uma série de previsões dramáticas, pois muitas delas têm fins trágicos. Confira:

3ª Guerra Mundial

A previsão dela sobre o início da Terceira Guerra Mundial se desencadearia a partir da queda da Síria, o que aconteceu com o fim do regime de Bashar Al-Assad, no dia 8 de dezembro.

Segundo a previsão, “assim que a Síria cair, espere uma grande guerra entre o Ocidente e o Oriente. Na primavera, uma guerra no Oriente começará, e haverá uma Terceira Guerra Mundial. Uma guerra no Oriente que destruirá o Ocidente.”

Em outro trecho, a vidente também afirma que “a Síria cairá aos pés do vencedor, mas o vencedor não será o único”.

Invasão alienígena

Se não bastasse uma guerra de escala mundial, Baba também alerta para um contato com alienígenas.

“A humanidade fará contato com vida extraterrestre, possivelmente levando a uma crise global ou apocalipse.”

Uma esperada forma de se corroborar a previsão é a fala do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, em que promete divulgar todos os arquivos do governo sobre vida inteligente além da Terra.

Ainda assim, esse encontro é um mistério, pois a vidente não deixou claro se aconteceria de forma pacífica ou não, só sabemos que acontecerá em 2025.

Telepatia e nanotecnologia

Baba Vanga previu que 2025 seria um ano de avanços científicos e médicos significativos, segundo o Daily Star. No entanto, ela também alertou sobre os perigos potenciais associados a esses desenvolvimentos, como o uso indevido da tecnologia para fins destrutivos.

Esta é, no entanto, outra previsão de Vanga que parece perdida ao longo do tempo, já que as citações exatas que ela deu não parecem mais estar disponíveis em lugar nenhum.

Entretanto, a previsão sobre a humanidade desenvolver a habilidade de ler mentes, conhecida como telepatia, pode ser compreendida com base nesse avanço tecnológico.

O uso do chip cerebral de Elon Musk pode ser entendido como uma forma de telepatia, mesmo que com o uso da tecnologia.

Com a criação dele, o primeiro paciente, Noland Arbaugh, de 29 anos, pode jogar videogame, navegar na internet, postar nas redes sociais e mover o cursor em seu laptop.