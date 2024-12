Irupi está com processo seletivo aberto para fisioterapeuta; confira

A Prefeitura de Irupi está com processo seletivo aberto para seleção e contratação de fisioterapeuta em designação temporária, com intuito de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

As inscrições para o processo seletivo estão sendo realizadas na Prefeitura Municipal de Irupi, que fica localizada na rua Jalma Gomes de Freitas, número 151, do dia 17 de dezembro de 2024 até o dia 9 de janeiro de 2025, de 8h às 17h. Confira o edital completo clicando aqui!

A Prefeitura de Irupi pede atenção aos interessados, por conta do recesso dos órgãos públicos, que vai do dia 23 de dezembro de 2024 até o dia 1° de janeiro de 2025.