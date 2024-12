Leicester x Manchester City ao vivo: onde assistir e escalações

Neste domingo (29), às 11h30 (horário de Brasília), Leicester City e Manchester City se enfrentam, em confronto válido pela 19ª rodada da Premier League. Contudo, onde assistir Leicester x City ao vivo?

A partida, que será realizada no King Power Stadium, em Leicester, na Inglaterra, contará com transmissão da ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming).

Em seu último confronto, o Leicester City perdeu para o Liverpool por 3 a 1, em confronto válido pela 18ª rodada da Premier League. Atualmente, o Leicester vive uma situação delicada no campeonato, ocupando a 18ª posição, com 14 pontos conquistados.

Já o Manchester City, que também não vive sua melhor fase, vem de empate com o Everton, em 1 a 1. No atual momento, o City ocupa 7ª colocação, com 28 pontos conquistados.

Prováveis escalações

Leicester City (Ruud van Nistelrooy): Stolarczyk; Justin, Okoli, Vestergaard, Kristiansen; Winks, Soumare; Decordova-Reid, Buonanotte, Mavididi; Vardy.

Manchester City (Guardiola): Ortega; Lewis, Akanji, Aké, Gvardiol; Kovacic; Savinho, Silva, De Bruyne, Foden; Haaland.

Ficha técnica de Leicester City x Manchester City

Data: 29 de dezembro (domingo)

29 de dezembro (domingo) Hora: 11h30 (horário de Brasília)

11h30 (horário de Brasília) Local: King Power Stadium, em Leicester, na Inglaterra

King Power Stadium, em Leicester, na Inglaterra Onde assistir: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming)