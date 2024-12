Maldade! Cãozinho é queimado por óleo quente em Mimoso do Sul

Na noite do último sábado (28), um homem chegou em sua residência, localizada na rua Dr. José Monteiro da Silva, em Pratinha, Mimoso do Sul, onde se deparou com seu cachorro totalmente ferido, com marcas de queimadura por todo corpo.

Assim, o dono do animal comunicou a Polícia Militar (PM) sobre o ocorrido. Até o momento, a suspeita é de que alguma pessoa tenha passado pela residência do homem e jogado óleo de cozinha quente ou alguma outra substância tóxica no cão.

Após o ocorrido, o cachorro ficou com muitos ferimentos graves, existindo a possibilidade de ficar totalmente cego, segundo um veterinário que inspecionou o animal.

De acordo com informações do dono do animal, o veterinário consultou o cão e indicou remédios para o tratamento. No momento, o animal está sendo medicado, porém, muito abatido por conta da situação, ficando apenas deitado e quieto no canto, não levantando nem mesmo para caminhar pela casa.