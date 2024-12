Susto! Árvore cai e atinge caminhão na ES 165, no Sul do ES

Uma árvore caiu sobre um caminhão que trafegava pela rodovia ES 165, em Domingos Martins, na manhã desta segunda-feira (30).

Segundo informações preliminares, a via teve o tráfego de veículos interrompido em ambos os sentidos para que fosse realizado o corte da árvore e limpeza da via, sendo liberado em seguida.

O motorista do caminhão ficou preso às ferragens e precisou ser retirado com o apoio do Corpo de Bombeiros. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para presta atendimento a vítima. O estado de saúde do motorista não foi informado.