Mega da Virada 2024: conheça os maiores prêmios já pagos pelo sorteio

O sorteio especial da Mega da Virada já é uma tradição e chega em sua 16ª edição com esperança de realização financeira e pessoal para quem joga. Esperado o ano inteiro, o sorteio acontece a cada 31 de dezembro e mobiliza famílias inteiras e grupos de amigos para fazer uma fezinha. As apostas podem ser por jogos individuais e por meio do Bolão. É uma oportunidade de realizar vários sonhos, não?

Estimado em R$ 600 milhões, o prêmio deste ano pode ser o maior da história de todas as edições. O último recorde foi em 2023, quando o valor chegou a R$ 588 milhões. Ah! O prêmio não acumula. Ficou curioso para saber quais foram os maiores prêmios já conquistados pelo ganhador da faixa principal, acertando seis números?!

O prêmio de 2023 saiu para cinco apostas das cidades de Salvador (BA), Bom Despacho (MG), Redenção (PA), Ipirá (SC) e Ferraz de Vasconcelos (SP). Já a segunda maior bolada saiu em 2022, para cinco apostas realizadas em Florestal (MG), Natal (RN), Arroio do Sal (RS), Santos (SP) e São José da Bela Vista (SP). Já o terceiro maior prêmio foi em 2021, e saiu para Cabo Frio (RJ) e Campinas (SP).

Veja os dez maiores prêmios da história da Mega da Virada:

Fique ligado para não perder o sorteio

Na noite de Ano Novo, 31 de dezembro, às 20h, o sorteio acontece ao vivo pela TV. No Youtube da CAIXA e no perfil das Loterias CAIXA no Facebook também é possível acompanhar a transmissão. As apostas encerram às18h do dia 31 e você pode fazer seu palpite nas lotéricas de todo o país, pelo Internet Banking, app Loterias CAIXA ou portal Loterias CAIXA. A aposta simples custa R$ 5,00. Saiba mais no site das Loterias CAIXA.

Repasses sociais

O valor arrecadado pelas Loterias da CAIXA constitui um importante instrumento para promover o desenvolvimento social do Brasil, pois quase metade valor é destinado a programas e projetos sociais nas áreas de esporte, cultura, seguridade social, saúde e segurança pública, entre outros.

Mais informações sobre os repasses sociais e acompanhamento mensal podem ser acessadas no app Loterias CAIXA ou no site da CAIXA.

Jogo responsável

Somente pessoas acima dos 18 anos podem realizar apostas. Por isso, existe o Jogo Responsável, um conjunto de ações adotado por empresas com o objetivo de evitar que menores façam apostas, bem como orientar sobre a prevenção e tratamento aos danos relacionados a jogo. Mais informações sobre o tema estão disponíveis no site Jogo Responsável da CAIXA.