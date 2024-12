Melhores Filmes de 2024: O Ranking Definitivo!

2024 foi um ano incrível para o cinema, com grandes estreias que emocionaram, divertiram e surpreenderam o público. De épicas aventuras de ficção científica a dramas tocantes, a lista de filmes imperdíveis é extensa. Para te ajudar a navegar nesse universo cinematográfico, preparamos o ranking definitivo com os melhores filmes de 2024.

Confira o nosso Top 10 e prepare a pipoca!

1. Duna: Parte 2

A sequência da saga épica de ficção científica, estrelada por Timothée Chalamet e Zendaya, superou as expectativas e conquistou o topo do nosso ranking. Com visuais impressionantes e uma trama envolvente, “Duna: Parte 2” é uma experiência cinematográfica imperdível.

Onde assistir: Disponível na HBO Max: clique aqui.

2. Divertida Mente 2

A aguardada continuação da animação da Pixar diverte e emociona ao explorar as novas emoções e desafios na mente de Riley, agora adolescente. Com personagens cativantes e uma história comovente, “Divertida Mente 2” é um dos melhores filmes de 2024 para toda a família.

Onde assistir: Disponível na Disney Plus: clique aqui.

3. A Substância

O suspense psicológico estrelado por Demi Moore e Margaret Qualley prende o espectador do início ao fim com uma trama intrigante e cheia de reviravoltas. “A Substância” é um filme que te fará questionar a realidade e a sanidade dos personagens.

Onde assistir: Amazon Prime Video, clique aqui.

4. Deadpool & Wolverine

A dupla improvável da Marvel finalmente se junta em um filme cheio de ação, humor ácido e quebra da quarta parede. “Deadpool & Wolverine” é uma aventura hilária e eletrizante que vai agradar aos fãs dos anti-heróis mais irreverentes dos quadrinhos.

Onde assistir: Disponível para aluguel no Disney +, clique aqui.

5. Rivais

Zendaya brilha mais uma vez em um drama esportivo emocionante sobre a trajetória de uma tenista em busca de redenção. “Rivais” é um filme inspirador sobre superação, ambição e amor.

Onde assistir: Disponível na Prime Vídeo, clique aqui.

6. Guerra Civil

Tom Hanks e Kirsten Dunst estrelam este thriller político que explora os bastidores do poder e as consequências de uma guerra civil. “Guerra Civil” é um filme impactante que te fará refletir sobre os desafios da democracia e da justiça.

Onde assistir: Disponível para aluguel na Prime Vídeo, clique aqui.

7. Godzilla e Kong: O Novo Império

O Monsterverse continua com um novo embate épico entre os titãs gigantes. “Godzilla e Kong: O Novo Império” entrega ação em grande escala, efeitos especiais de tirar o fôlego e uma batalha inesquecível entre os monstros mais icônicos do cinema.

Onde assistir: HBO Max, clique aqui.

8. Tipos de Gentileza

Benedict Cumberbatch protagoniza esta comédia dramática que acompanha a história de um homem que decide mudar de vida após um evento inesperado. “Tipos de Gentileza” é um filme tocante sobre recomeços, amizade e a importância de ser gentil.

Onde assistir: Apple TV+, clique aqui.

9. Um Lugar Silencioso: Dia Um

O prequel do aclamado filme de terror revela a origem da ameaça alienígena e os primeiros dias de sobrevivência da família Abbott. “Um Lugar Silencioso: Dia Um” é um filme assustador que te manterá na ponta da cadeira.

Onde assistir: Disponível na Prime Vídeo, clique aqui.

10. Beekeeper: Rede de Vingança

Jason Statham está de volta em um filme de ação explosivo e cheio de adrenalina. “Beekeeper: Rede de Vingança” é a escolha perfeita para quem busca cenas de luta incríveis e perseguições alucinantes.

Onde assistir: Disponível na Prime Vídeo, clique aqui.

Gostou do nosso ranking dos melhores filmes de 2024? Compartilhe este conteúdo com seus amigos e separe a sua lista de filmes favoritos do ano!

Este conteúdo foi produzido com a assistência da inteligência artificial do Google, Gemini.