“Morcegão” agride homem com facão em bar de Mimoso do Sul

Na noite desta quarta-feira (25), por volta das 22h40, uma viatura da Polícia Militar (PM) se dirigiu até o Hospital Apóstolo Pedro, na rua Ceciliano de Rua Fernando de Melo Portinho, no Centro, em Mimoso do Sul, para atender uma ocorrência policial.

Chegando ao local, os militares fizeram contato com um homem, que informou aos policiais que estava próximo ao Bar do Lei, no Centro, em Mimoso, quando um indivíduo, conhecido pelo apelido de “Morcegão”, efetuou um golpe de facão em seu pé, saindo do local logo em seguida. Assim, a vítima foi socorrida por uma ambulância do Samu, sendo encaminhado para o Hospital Apóstolo Pedro.

De acordo com os profissionais da saúde que atenderam o homem, a vítima perdeu muito sangue no ocorrido. Por esse motivo, foi transferido para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

Os policiais realizaram o patrulhamento para localizar o indivíduo, porém, sem sucesso. O homem relatou que desconhece a motivação do crime.