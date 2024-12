Incêndio toma conta de supermercado em Itapemirim e causa prejuízos

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado na madrugada desta quinta-feira (26) para atender a uma ocorrência de incêndio em um estabelecimento comercial no bairro Vila de Itapemirim, em Itapemirim.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, assim que chegaram no local constataram que se tratava de um princípio de incêndio no estabelecimento.

Ainda de acordo com os militares, o fogo teve início em um refrigerador, mas logo foi controlado por moradores, antes mesmo da chegada da equipe.

Na ocasião ninguém ficou ferido.