Motocicleta clonada é apreendida no Centro de Cachoeiro; confira

Na tarde desta terça-feira (24), uma motocicleta CG 160 Titan de cor cinza, com suspeita de clonagem, passou pelo videomonitoramento, em frente ao Banco do Brasil, na Praça de Jerônimo Monteiro, no Centro, em Cachoeiro de Itapemirim.

Leia também: Não perca tempo! Concurso público do Governo do ES ainda está aberto

Com isso, viaturas da Guarda Civil Municipal (GCM), se deslocaram até o local indicado e abordaram o condutor do veículo. Os guardas verificaram o chassi, sendo constatado indícios de adulteração na numeração.

Assim, com apoio da Polícia Militar (PM), o verdadeiro proprietário da motocicleta clonada foi contatado. O dono, que mora no Estado do Rio de Janeiro, encaminhou uma foto da ocorrência, de laudo de exame de clonagem, registrada na 127ª Delegacia de Armação de Búzios.

O condutor foi encaminhado para 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde informou que havia comprado a motocicleta no valor de R$ 16.500, para pagamento parcelado.

A moto foi encaminhada para o pátio credenciado do Detran|ES, ficando à disposição da Justiça.