Motorista envolvido no acidente em MG pode ter fugido para o ES

O motorista da carreta, que transportava um bloco de granito, e se envolveu no trágico acidente na BR-116 em Teófilo Otoni, em Minas Gerais, no último neste sábado (21), pode ter fugido para o Espírito Santo, de acordo com a Polícia Militar mineira. Até agora, 41 pessoas morreram na tragédia.

Durante uma coletiva de imprensa no último domingo (22), a polícia afirmou que o motorista está com a carteira de habilitação apreendida há dois anos. Ele perdeu a carteira após passar por uma blitz da lei seca em Mantena, em Minas Gerais, em 2022, e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Desde então, ele não tinha mais autorização para dirigir.

As forças de segurança de Minas Gerais estão fazendo buscas pelo homem no Espírito Santo, e pede para que ele se apresente em uma delegacia da Polícia Civil.

A Polícia Civil mineira trabalha com a linha de investigação de que o acidente foi causado por uma pedra de granito que se soltou do caminhão. Notas ficais apontam que a carga saiu do Ceará e seguia para o Espírito Santo. A hipótese da polícia é que ocorreu excesso de peso no transporte da peça. O indicativo é de responsabilidade do condutor da carreta.

Acidente matou 41 pessoas

O acidente ocorreu na altura do km 285 da BR-116, em Lajinha, comunidade rural de Teófilo Otoni. Segundo o Corpo de Bombeiros, a colisão aconteceu por volta das 3h30 e envolveu três veículos: um ônibus da empresa Emtram, um carro de passeio, e uma carreta carregada com bloco de granito. Até agora, de acordo com a Polícia Civil, 41 pessoas morreram.

O ônibus havia saído do terminal do Tietê, em São Paulo, às 7h de sexta-feira (20), com destino a várias cidades na Bahia, sendo a última parada no município de Elísio Medrado, a 230 km de Salvador.

De acordo com os bombeiros, até às 19h de sábado, 11 feridos foram atendidos em Teófilo Otoni. Segundo a prefeitura da cidade, sete pessoas foram levadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e quatro ao hospital Santa Rosália, também no município.