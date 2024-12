Motorista perde o controle e caminhão tomba em Mimoso do Sul

Um motorista de um caminhão perdeu o controle do veículo e tombou às margens da rodovia ES-297, na região da Ponte do Itabapoana, em Mimoso do Sul.

O acidente ocorreu na tarde desta sexta-feira (27) e deixou o condutor de 24 anos levemente ferido. Uma equipe do SAMU esteve no local prestando o socorro. O condutor foi encaminhado para o Hospital São Vicente de Paulo, em Apiacá. O atual estado de saúde do motorista não foi informado.

O motorista relatou à guarnição que, devido à chuva que caia no momento, perdeu o controle da direção e bateu no meio fio, tombando o caminhão no pasto ao lado da via.