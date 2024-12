‘O Auto da Compadecida 2’ bate 1 milhão de telespectadores em 4 dias

O Auto da Compadecida 2 bateu, em seu primeiro fim de semana em cartaz, a marca de 1 milhão de espectadores.

Segundo a Comscore, que divulga dados de bilheteria nacional e internacional de diversos países, o filme registrou, entre 26 e 29 de dezembro, R$ 19,59 milhões nas bilheterias. Número supera Sonic 3 (R$ 18,88 milhões) e Mufasa: O Rei Leão (R$ 16,92 milhões). Ao todo, o filme de Guel Arraes e Flávia Saraiva já arrecadou R$23,6 milhões nas bilheterias.

Lançamento recente da Disney, Moana 2 registrou R$ 7,41 milhões no mesmo período, ocupando a quarta colocação na lista das maiores bilheterias do final de semana.

Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, segue levando espectadores aos cinemas, arrecadando R$ 1,53 milhão ao ser assistido por mais de 57 mil pessoas. Ao todo, o longa nacional fez R$ 64,91 milhões em suas oito semanas em cartaz e já foi visto por 3 milhões de pessoas.

Matheus Nachtergaele, Selton Mello e Virginia Cavendish retornam como João Grilo, Chicó e Rosinha, respectivamente.

O longa conta ainda com Taís Araújo como a Compadecida, assumindo o papel de Fernanda Montenegro. Eduardo Sterblitch, Humberto Martins e Fabiula Nascimento completam o elenco.

A direção de O Auto da Compadecida 2 é de Guel Arraes e Flávia Saraiva. O roteiro é assinado por Arraes e João Falcão.

Em cartaz desde 25 de dezembro, o filme se tornou a maior estreia nacional desde o início da pandemia.

Estadão Conteudo

