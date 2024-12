‘O Auto da Compadecida 2’ é a maior estreia nacional desde a pandemia

Lançado em 25 de dezembro, O Auto da Compadecida 2 se tornou a maior estreia de um filme nacional. A sequência levou 173 mil pessoas aos cinemas, arrecadando R$ 4 milhões.

O filme desbancou Ainda Estou Aqui, que representa o Brasil no Oscar. O filme de Walter Salles teve uma estreia de R$ 1,1 milhão, com um público de 50 mil em sua estreia, que aconteceu em 7 de novembro.

Matheus Nachtergaele, Selton Mello e Virginia Cavendish retornam como João Grilo, Chicó e Rosinha, respectivamente. O longa conta ainda com Taís Araújo como a Compadecida, assumindo o papel de Fernanda Mo ntenegro. Eduardo Sterblitch, Humberto Martins e Fabiula Nascimento completam o elenco.

A direção de O Auto da Compadecida é de Guel Arraes e Flávia Saraiva. O roteiro é assinado por Arraes e João Falcão.

Estadao Conteudo

