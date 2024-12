Planalto libera R$ 6,5 bi para áreas afetadas por eventos extremos

A Presidência da República liberou R$ 6,5 bilhões em crédito extraordinário para a recuperação de áreas afetadas por eventos climáticos extremos. A medida provisória foi editada semana pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Os recursos poderão ser usados pelo Ministério das Cidades para viabilizar a recuperação de infraestrutura dessas áreas.

