Polícia Ambiental identifica cativeiro de aves silvestres no Sul do ES

Após uma denúncia anônima, a Polícia Militar Ambiental identificou um cativeiro ilegal de aves silvestres que estavam sendo mantidos de forma irregular no município de Rio Novo do Sul.

Ao todo, 21 espécimes foram resgatados, entre eles 14 coleiros e 5 trinca-ferros, animais listados como ameaçados de extinção no Espírito Santo. Além disso, 2 tatus também foram resgatados.

Um Termo Circunstanciado foi registrado em desfavor do denunciado, que se comprometeu a comparecer em juízo quando intimado. Os animais foram encaminhados para a sede da 4ª Cia Ambiental, para posterior readaptação e soltura em habitat natural.

