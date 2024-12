Moradores registram tiroteio no bairro Zumbi em Cachoeiro

Moradores do bairro Zumbi, em Cachoeiro do Itapemirim, registraram na manhã deste domingo (29), disparos de armas de fogo no alto do morro.

Segundo alguns moradores, os tiros começaram na noite de sábado (28), e pela manhã de domingo, rajadas de metralhadora puderam ser ouvidas até de outros bairros ao redor.

O bairro Zumbi, que é o mais populoso da cidade, frequentemente é alvo de disputa por traficantes, colocando em risco a vida de moradores da comunidade.

Fontes ouvidas pelo AQUINOTICIAS.COM informaram que, na manhã deste domingo (29), algumas guarnições da Polícia Militar subiram o bairro Zumbi após solicitação do CIODES.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar, porém, até a publicação desta matéria, não tivemos retorno.