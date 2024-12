Cachoeiro: carro colide com motos e homem é atropelado após o ocorrido

Na madrugada desta quarta-feira (25), por volta das 00h10, algumas motocicletas desciam na contramão da Avenida Nossa Senhora da Consolação, no bairro Vila Rica, em Cachoeiro de Itapemirim, quando duas das motos acabaram colidindo com um carro, de cor branca, que estaria subindo sentido Avenida Jones do Santos Neves.

No vídeo de uma câmera de segurança próxima do local do acidente, é possível ver que um dos condutores consegue se levantar, subir na moto, e sair do local. Contudo, as duas pessoas que ocupavam a outra motocicleta, um homem e uma mulher, tiveram fratura exposta, sendo encaminhados para Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

Após o ocorrido, um fato chamou a atenção, enquanto algumas pessoas ajudavam os ocupantes da motocicleta, que estavam caídos no chão, um veículo avançou sobre as pessoas que estavam socorrendo os ocupantes da moto, e também, sobre as vítimas. Segundo populares, um homem de camisa preta, que estava ajudando, acabou sendo atingido por esse veículo.

O AQUINOTICIAS.COM tentou contato com a Polícia Militar (PM), porém, até o fechamento desta matéria, não obteve resposta.

