Policiais apreendem duas armas de fogo e drogas em bairro de Cachoeiro

Nesta segunda-feira (23), policiais militares deslocaram-se até o bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, para atender uma denúncia sobre alguns indivíduos que estariam andando com armas de fogo pelo bairro, e também, envolvidos com tráfico de drogas.

Chegando ao local, as equipes dividiram-se em duas ruas do bairro, para conseguir cercar os indivíduos, que tentaram fugir com a presença dos militares. Segundo a Polícia Militar (PM), os envolvidos arremessaram drogas durante a fuga, por lajes e becos da região.

Os policiais não conseguiram alcançar os indivíduos, porém, apreenderam drogas e armas durante a ação. No total, foram apreendidos: dois revólveres calibre .38, nove munições intactas, três munições deflagradas, 26 pinos de cocaína e um rádio comunicador.

Todos os materiais foram entregues na 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.