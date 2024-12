Prefeito eleito em Conceição, Valbinho anuncia secretários

O prefeito eleito em Conceição do Castelo, Valber Vargas Valbinho (PSB), anunciou nesta sexta-feira (27), os nomes que irão compor sua equipe de secretários para os próximos quatro anos de governo.

Eleito em 6 de outubro com 4.541 votos, o socialista obteve a confiança de 59,70% da população de Conceição.

Entre os nomes escolhidos para ajudar a administrar a cidade, estão personalidades já conhecidas no município e outras nem tanto. Exemplo é o vice-prefeito eleito, Robinho Destefani, que vai comandar a Secretaria de Administração, e o servidor do Incaper, Andreliano Mareto, popularmente conhecido como Peixe, que irá ficar a frente da saúde do município.

Confira a lista:

Chefe de Gabinete: Claudineia Santos Silva

Secretaria de Administração, Cultura e Turismo: Roberto Péssin Destefani

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente: Marilene Dariva

Secretaria de Educação: Solange Aires

Secretaria de Esporte e Lazer: Bruno Pagio Dariva

Secretaria de Finanças: Francisco Costa de Andrade

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos: Marcio Foles

Secretaria de Saúde: Andreliano Mareto (Peixe)

Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social: Cleidi Fátima

Procurador: Gutieli Zucolloto

Controladores: Clécio Viana e Barbará Aires

A posse do prefeito, vice e vereadores eleitos ocorrem no próximo dia 1º de janeiro, na Câmara Municipal de Vereadores de Conceição do Castelo.