Tininho deixa crianças abandonadas na Casa de Passagem do município

Se não bastasse o caos administrativo e financeiro na Prefeitura de Marataízes, eis que a situação no final da administração do prefeito Robertino Batista ficou ainda pior.

A atual gestão simplesmente deixou abandonadas 10 crianças, entre elas dois bebês, na Casa de Passagem, localizada atrás do Fórum de Marataízes. As crianças foram deixadas, sem alimentação e sem qualquer pessoa para cuidar delas.

A situação foi flagrada neste sábado (28), pela conselheira tutelar de plantão no município, que prontamente registrou um Boletim de Ocorrência na Delegacia de Marataízes. Foram protocoladas representações contra a atual diretora da Casa de Passagem que teria abandonado o posto, e outros responsáveis.

Na determinação judicial, a juíza de plantão Daniela de Vasconcelos Agapito, da 2ª Região, determinou que o prefeito e secretário de Ação Social, tomem as providências imediatas em relação ao regular funcionamento do Abrigo, promovendo o atendimento adequado aos menores acolhidos, e fixou o prazo de 24 horas para resposta.

O fato é mais uma amostra do caos deixado pelo prefeito Robertino Batista em Marataízes. E desta vez um caso muito mais grave, pois envolve crianças.

