Produtor de Água entrega segunda parcela de prêmios do PSA na Cooxupé

Em um evento repleto de significado para o setor cafeeiro, o Conselho Nacional do Café (CNC), a Cooxupé, o Banco Sicoob e os parceiros do Programa Café Produtor de Água, promoveram a entrega de certificados e cheques da segunda parcela aos beneficiários do Programa de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA). O encontro, que reuniu produtores, suas famílias e lideranças do setor, destacou a relevância de práticas sustentáveis e do compromisso com o meio ambiente no cultivo de café.

