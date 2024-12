“Santo de Casa Arts Festival” retoma tradição cultural de Iúna

No último final de semana, sábado (21) e domingo (22), o “Santo de Casa Arts Festival” levou arte, curtas metragens, apresentações musicais, gastronomia e muito mais para o município de Iúna, no Caparaó. O evento foi realizado no Centro Multiuso, na rua Galaor Rios, em Iúna.

O festival, produzido por Anclébio de Oliveira Junior, nasceu da ideia de apresentar aos iunenses o curta “Bodas de Ouro”, com direção e produção da cineasta Liza Gomes, e também, expor as obras fotográficas do artista plástico Argilano Rodrigues Pereira, em conjunto com outros personagens artísticos de Iúna, que foram convidados para participar do que seria apenas uma noite. Contudo, com o aumento expoente de artistas confirmando sua participação, nasceu o “Santo de Casa Arts Festival”.

O evento contou com duas noites mágicas, levando arte em seu estado puro para os iunenses, com curtas produzidos por Geydson Motta e o “Bodas de Ouro”, que foi selecionado e apresentado no Festival de Cannes, na França, e também, em festivais de Portugal e Estados Unidos.

Outro grande destaque do festival, foi a “Casa Poema”, que trouxe estandartes com poemas escritos, totalmente feito por artistas de Iúna. Sobretudo, o evento contou também com praça de alimentação, focada na gastronomia, cafés e cervejas artesanais do munícipio.

O “Santo de Casa Arts Festival” teve um feedback positivo dos artistas locais, que analisaram positivamente a experiência de reunir todos esses artistas em um só lugar.

Encontros, abraços, arte, cultura e muitos outros fatores agitaram a cidade no fim de semana, deixando o evento ainda mais marcante para toda a cidade. Com o sucesso do “Santo de Casa Arts Festival”, a organização já prepara uma segunda edição.

Fotos: Divulgação