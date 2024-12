Dono da Afrodisíaca recebe alta e diz que perdoa agressor

O proprietário da Afrodisíaca Salgados, Gilson Rosa, de 67 anos, recebeu alta hospitalar após cinco dias internado, após ter sido vítima de uma agressão em uma briga na praia da Areia Preta, em Marataízes, no último domingo (22).

Na última quarta-feira (24), o filho do empresário usou as redes sociais para agradecer aos seguidores de Gilson pela preocupação e atualizou o estado de saúde do pai: “Apesar de três fraturas no braço e três costelas fraturadas, papai está respondendo a estímulos”, dizia a publicação.

Gilson também usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira (26), para informar que recebeu alta e está se recuperando bem. De acordo com a publicação, Gilson está com fraturas nos braços e costela, além de hematomas na barriga e trauma na região da cabeça.

Gilson informou também que “perdoa o agressor e acredita que ele não tinha consciência do que estava fazendo”.

Suspeito de agressão está colaborando com investigação

Por meio de nota, a defesa do investigado sobre aos fatos ocorridos no dia 22 de dezembro, em Marataízes, vem esclarecer publicamente que reconhece a gravidade das acusações e a responsabilidade perante a Justiça.

Além disso, informa que seu cliente está colaborando com as investigações, de modo que irá se apresentar às autoridades competentes em momento oportuno, colocando-se à disposição para quaisquer esclarecimentos pertinentes ao caso.

“Ressaltamos que durante esse período a família do investigado tem sido alvo de ameaças e intimidações injustas. Essas pessoas não possuem qualquer envolvimento com os fatos e estão sendo expostas à riscos e sofrimentos desnecessários.

Pedimos, com veemência, que cessem essas ações imediatamente e respeitem o direito à segurança e integridade dessas pessoas.

Estamos trabalhando para garantir que todos os direitos sejam respeitados e resguardados e que o devido processo legal seja seguido com a ampla defesa e o contraditório.

Por fim, solidarizamos com a vítima e seus familiares e reiteramos o compromisso em colaborar com a Justiça, para esclarecer os fatos e permitir que a verdade prevaleça.”

A nota é assinada pela AMS Advocacia, responsável pela defesa do investigado.