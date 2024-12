Suspeitos furam blitz e são detidos com drogas em Bom Jesus do Norte

Na noite desta quinta-feira (26), por volta das 23h30, policiais militares do 3º Batalhão detiveram um homem e apreenderam um menor de idade, durante uma operação de fiscalização realizada em Bom Jesus do Norte.

Leia também: Policiais apreendem duas armas de fogo e drogas em bairro de Cachoeiro

Durante a operação, realizada para fiscalizar motocicletas irregulares, uma moto com dois ocupantes, de 30 e 17 anos, que não obedeceu a ordem de parada, tentando assim, fugir dos policiais. O veículo foi perseguido, com o garupa dispensando as drogas durante a fuga.

Segundo a PM, o condutor seguiu conduzindo em alta velocidade, cometendo várias infrações de trânsito durante o percurso, quando o os ocupantes desequilibraram e caíram na curva. Ambos tentaram fugir a pé, porém, foram alcançados, imobilizados e detidos. Os militares apreenderam durante a ação: dois tabletes de aproximadamente 1,5 kg de crack e dois tabletes de aproximadamente 1 kg de maconha.

O indivíduo de 30 anos recebeu voz de prisão e o menor de idade, voz de apreensão, sendo ambos encaminhados para 6ª Delegacia Regional de Alegre. Os dois suspeitos são conhecidos por suspeita de envolvimento com o tráfico de entorpecentes e participar de uma facção criminosa em Bom Jesus do Norte.