Vídeo | Acidente com avião mata 179 pessoas na Coreia do Sul; veja

Um avião de passageiros pegou fogo neste domingo (29), após derrapar na pista de um aeroporto sul-coreano e bater em um muro de concreto quando seu trem de pouso dianteiro aparentemente não foi acionado. Pelo menos 176 pessoas morreram, em um dos piores desastres aéreos do país.

O avião de passageiros da Jeju Air colidiu ao pousar na cidade de Muan, cerca de 290 quilômetros ao sul de Seul. O Ministério dos Transportes informou que o jato Boeing 737-800 voltava de Bangcoc, com 181 pessoas a bordo.

Equipes de emergência conseguiram retirar duas pessoas, ambas membros da tripulação, para um local seguro. Autoridades de saúde disseram que eles estão conscientes e não correm risco de vida. Três pessoas continuavam desaparecidas cerca de nove horas após o acidente.

Imagens do acidente transmitidas por canais de televisão sul-coreanos mostraram o avião da Jeju Air derrapando pela pista de pouso em alta velocidade, aparentemente com o trem de pouso ainda fechado, ultrapassando a pista e colidindo de frente com um muro de concreto, o que causou uma explosão.

O chefe do corpo de bombeiros de Muan, Lee Jeong-hyeon, afirmou em um comunicado que o avião foi completamente destruído, com apenas a cauda permanecendo reconhecível entre os destroços. Ele disse que várias possibilidades sobre as causas do acidente estavam sendo analisadas, incluindo se a aeronave foi atingida por pássaros.

Autoridades do Ministério dos Transportes disseram mais tarde que a avaliação inicial dos registros de comunicação mostra que a torre de controle do aeroporto emitiu um alerta de colisão com pássaros para a aeronave pouco antes da intenção de pousar e deu permissão ao piloto para pousar em uma área diferente. O piloto enviou um sinal de socorro pouco antes de o avião passar pela pista e derrapar em uma zona tampão, antes de atingir o muro.

Um alto funcionário do Ministério dos Transportes, Joo Jong-wan, disse que dados de voo e os gravadores de voz da cabine da caixa preta foram recuperados e serão examinados por especialistas do governo.

A Jeju Air expressou em comunicado “profundo pedido de desculpas” pelo acidente e disse que fará “o máximo para gerenciar as consequências do acidente”. Em entrevista coletiva, o presidente da Jeju Air, Kim E-bae, curvou-se com outros altos funcionários da empresa enquanto pedia desculpas às famílias enlutadas e disse que sente “total responsabilidade”.

Kim disse que a empresa não identificou nenhum problema mecânico na aeronave após exames regulares e que aguardaria os resultados das investigações do governo sobre a causa do acidente.

A Boeing disse em comunicado no X que estava em contato com a Jeju Air e está pronta para apoiar a empresa no tratamento do acidente.

Imagens: Reprodução | Redes Sociais