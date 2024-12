Vídeo | Esposa de pastor descobre traição e “revela” fato na igreja

Um caso inusitado viralizou na internet na última semana. A esposa de um pastor evangélico descobriu que estava sendo traída pelo marido, e a amante seria uma das “irmãs” da igreja.

Um dia após o Natal, em uma programação dentro da igreja, a esposa do sacerdote resolveu “revelar” para os irmãos o que o hackeamento do celular do esposo mostrava para ela.

“Ontem eu hackeei o celular do meu esposo e hoje de manhã eu descobri que ele está ficando com a levita (…), esposa do (…). Está aí os prints e as mensagens para quem quiser ver”, disse a mulher com o microfone na mão antes de partir para a agressão física contra a rival, a amante do pastor.

Durante a confusão, a mulher do pastor chegou a colocar fogo na roupa do “ungido” na porta da igreja. O caso aconteceu em Campos dos Goytacazes, no interior do Rio de Janeiro.

Veja o vídeo:

Imagens: Redes Sociais