Vídeo | Fiação em poste pega fogo e assusta moradores em Cachoeiro

Moradores do bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, registraram na tarde desta sexta-feira (27), fios pegando fogo em um poste em uma movimentada avenida da localidade.

O emaranhado de fios de internet, telefone e outros pegou fogo e quase atingiu a rede elétrica, pedestres e veículos que passavam pelo local.

Leia Também: Suspeito de homicídio em cidade do ES é preso em Cachoeiro

Apesar do susto, ninguém se feriu, o fogo foi controlado e, segundo relatos de moradores, já ao final da tarde, empresas já estavam no local realizando a manutenção.

Veja o vídeo:

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui