Suspeito de homicídio em cidade do ES é preso em Cachoeiro

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de João Neiva, prendeu dois homens, de 19 e 21 anos, suspeitos de envolvimento na morte de Erick Emannuell Nunes Rocha, de 19 anos. O crime ocorreu no último dia 18, no bairro Fátima, em João Neiva.

A primeira prisão ocorreu na terça-feira (24), no bairro Santa Luzia, em João Neiva. De posse de um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça, a equipe policial diligenciou até a residência do suspeito de 19 anos, onde foi recebida pelo pai do jovem. Ao suspeito foi apresentado o mandado de prisão foi dada voz de prisão. O indivíduo não ofereceu resistência e foi encaminhado à Delegacia Regional de Aracruz para os procedimentos de praxe.

Já nesta sexta-feira (27), o segundo suspeito, um homem de 21 anos, foi preso no distrito de Itaoca, em Cachoeiro de Itapemirim. “Ele confessou para nossa equipe que foi o autor de quatro disparos que atingiram a vítima. O inquérito está em andamento e vamos verificar qual foi a motivação para o crime, que ainda não está clara”, disse o titular da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Aracruz, delegado Ricardo Barbosa.

Os dois indivíduos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.