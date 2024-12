Vídeo | Forte chuva atinge Mimoso do Sul e assusta moradores

O forte temporal que caiu sobre o município de Mimoso do Sul, nesta segunda-feira (23), assustou os moradores e causou grandes transtornos.

A força da água da chuva chegou a arrancar pedras de paralelepípedo em diversas ruas. A Defesa Civil já atua no levantamento das ocorrências no município.

Segundo o prefeito Peter Costa (Republicanos), “são muitas ocorrências e as equipes da Prefeitura já estão nas ruas para atender as demandas da população. Vamos trabalhar para consertar tudo que está ao nosso alcance”, disse Peter.

Veja o vídeo:

