Vídeo | Imagens impressionantes mostram os estragos em Afonso Cláudio

O forte temporal que atingiu o município de Afonso Cláudio, na tarde deste domingo (22), provocou queda de barreira, trasbordamento de rios e queda de uma ponte improvisada no km 98 da BR 484.

Segundo informações da Defesa Civil de Afonso Cláudio, choveu cerca de 140mm. Foi registrada a queda de uma barreira na ES-484, que liga o distrito de Serra Pelada à sede da cidade. Motoristas que trafegam pela localidade devem redobrar a atenção.

Já na rodovia que liga Afonso Cláudio à Laranja da Terra, uma ponte improvisada pelo Dnit foi arrancada com a força da correnteza. Diversos rios transbordaram e alagaram estradas vicinais. Não há registros de feridos ou mortos.

Defesa Civil em campo

Em nota, a Prefeitura de Afonso Cláudio, informou que após fortes chuvas acima do normal esperado, ocorridas entre os dias 22 e 23 de dezembro de 2024, houve transbordamento do Córrego Lagoa deixando submersa a ponte velha e ocasionado o deslocamento das Galerias Celulares de Concreto que estavam sendo instaladas como paliativo as margens da BR 484, no km 98, distrito de Serra Pelada.

Além disso, em diversos trechos de estradas municipais ao redor, também houve transbordamentos de córregos devido ao elevado volume da água proveniente das fortes chuvas.

A Prefeitura ainda ressaltou que está acompanhando de perto, juntamente com a Defesa Civil, enquanto aguarda a redução do volume das águas para que sejam tomadas as providências necessárias.

Prestando assistência

O prefeito Luciano Pimenta (PP), disse ao portal AQUINOTICIAS.COM, que todas as equipes da prefeitura estão trabalhando nas diversas localidades atingidas pelas fortes chuvas. O volume precipitado, em poucas horas, foi acima do normal esperado. Nas localidades de Alto Lagoa e Mata Fria, foi registrado um acúmulo acima de 140mm em poucas horas.

“Graças a Deus, nenhum registro de residência atingida até o momento, nem áreas urbanas, apenas estragos em estradas, pontes e bueiros em locais regionalizado. Estamos nesse momento dando atenção em algumas localidades e aguardando as águas baixarem para tomar mais providências necessárias”, disse Luciano.

Governo do Estado dando suporte

Pimenta destacou que o governador Renato Casagrande (PSB) e o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) entraram em contato, colocando o Governo do Estado à disposição para ajudar.

O prefeito ainda solicitou à população a “compreensão, pois as forças da natureza são implacáveis e eventos climáticos como esses devem ficar atentos aos riscos. Portanto, sigam as recomendações da Defesa Civil Municipal, em caso de emergência ligue para (28) 99922-7744”, disse o prefeito.

Veja o vídeo: