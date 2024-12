Confira como fica o tempo nesta segunda (23) em todo o Espírito Santo

Nesta segunda-feira (23), o sol aparece entre nuvens em todo o Estado. A entrada de umidade do mar, associada ao calor, favorece a formação de chuva.

Previsão de chuva rápida, na região Nordeste, pela manhã, com abertura de nuvens no decorrer do dia. Na Grande Vitória, sol e aumento de nuvens, com possibilidade de chuva passageira, a tarde. A região sul e Serrana do Estado, tem previsão de pancadas de chuva com trovoadas, no período da tarde. Na região Noroeste e extremo Norte, aumento de nuvens com trovoadas entre o final da tarde e noite. As temperatura seguem elevadas em todo o Estado.

Na Grande Vitória, sol entre algumas nuvens, com previsão de chuva passageira a tarde. O vento sopra com moderada intensidade no litoral. Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 33 °C. Vitória: mínima de 25 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Sul, sol e aumento de nuvens, com previsão de pancadas de chuva, com trovoadas a tarde. Vento moderado no litoral, com chance de rajadas no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 33 °C. Nas áreas altas: mínima de 19 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Serrana, sol e aumento de nuvens, com pancadas de chuva a tarde. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 20 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Norte, sol entre nuvens, com previsão de pancada de chuva à noite. Temperatura mínima de 25 °C e máxima de 34 °C.

Na Região Noroeste, sul e aumento de nuvens, com previsão de chuva entre o final da tarde e noite.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 25 °C e máxima de 33 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 23 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Nordeste, sol entre algumas nuvens, com chance de chuva rápida pela manhã. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 32 °C.