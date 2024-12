Vídeo | Prefeito do ES anuncia entrega de capela estilo Zé do Caixão

O prefeito de Pedro Canário, no Norte do Estado, chamou a atenção ao convidar a população do município de 21.522 habitantes para a “inauguração” da capela mortuária da cidade.

Bruno Araújo (Republicanos), em seu último ato de entrega de obras, gravou um vídeo estilo “Zé do Caixão”, ao som da trilha “Thriller” de Michael Jackson, onde o mesmo aparece saindo de dentro da urna mortuária e convidado os munícipes para a inauguração da tão sonhada capela.

Leia Também: Vice da OAB-ES dá posse regimental à futura presidente Érica Neves

O prefeito, que está no fim de seus oito anos de mandatos à frente do Executivo municipal, de forma criativa e inusitada, usou do seu marketing para fechar o mandato com chave de ouro.

“É a minha última sexta-feira de mandato. O tempo está curto, mas a gente ainda está aqui entregando tudo o que dá. Será que dá tempo de inaugurar a capela mortuária? Só Deus sabe. Se não der, fica aí a lembrança, até para fechar o caixão a gente entrega com estilo. Fechou?”, disse o prefeito em suas redes sociais.

Veja o vídeo:

Imagens: Reprodução | Instagram