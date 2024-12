Vice da OAB-ES dá posse regimental à futura presidente Érica Neves

A vice-presidente da OAB-ES, Anabela Galvão, ao lado do tesoureiro, Anderson Félis, deu posse regimental à futura presidente, Érica Ferreira Neves, para o triênio 2025-2027 durante a reunião extraordinária realizada na manhã desta sexta-feira (27), na sede da Seccional, em Vitória.

Tomaram posse a sua Diretoria composta pelo vice-presidente, Carlos Augusto Motta Leal; o secretário-geral, Eduardo Santos Sarlo; a secretária-geral adjunta, Camila Brunhara Biazati Helal, e o tesoureiro, José Antônio Neffa Junior. Também tomaram posse regimental a presidente eleita da Caixa de Assistência dos Advogados do Espírito Santo (CAAES), Kelly Cristina Andrade do Rosário Ferreira; o vice-presidente, Julio César Nonato Viana; o 1º Secretário, Pedro Henrique Martins Pires; a 2ª Secretária, Juliane Borlini Coutinho, e o tesoureiro, William Paterlini Filho.

O mandato entrará em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2025, com término em 31 de dezembro de 2027.

Em seu discurso, atual vice-presidente da OAB-ES, Anabela Galvão, afirmou que essa casa é muito importante e a advocacia merece todo o apoio da futura Diretoria. “Atuei aqui durante seis anos trabalhando em prol dos advogados e advogadas capixabas. Desejo muito que vocês façam o bem pela advocacia. Vocês irão receber essa casa em pleno funcionamento com excelentes colaboradores. Tenho certeza que darão continuidade com seus projetos em prol da nossa classe e realizarão um excelente trabalho. Desejo sucesso e sei que vocês saberão conduzir essa casa muito bem. Agradeço a todos funcionários da Ordem o que fizeram por nós todo esse tempo”, afirmou Anabela Galvão.

“Mais do que nunca a Casa dos Advogados está se renovando. E a advocacia espera um novo ano, coisas novas e novos desafios. Contem conosco, pois acima de tudo somos todos advogados. Desejo sucesso a todos nessa trajetória em prol da advocacia”, afirmou o tesoureiro, Anderson Félis.

A presidente eleita Érica Neves reforçou seu compromisso com a advocacia capixaba. “Essa conquista não é minha, é de um grupo. Isso nos dá tranquilidade que teremos anos muito prósperos. Nós temos uma responsabilidade muito grande com a gestão do futuro da advocacia. A nossa equipe está bem preparada e todas as decisões em primeiro serão pela advocacia. Estamos engajados em fazer o melhor que a advocacia tenha muito orgulho de nós. Quero entregar três anos com avanços diferentes”, declarou.

A futura presidente agradeceu à vice-presidente da OAB-ES, Anabela Galvão, e ao tesoureiro, Anderson Félis, por estarem presentes dando todo o apoio necessário. “Essa casa terá anos muitos prósperos. Obrigada por vocês estarem participando e isso demonstra respeito às pessoas. Muito obrigada!”, disse ainda.