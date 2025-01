Acidente entre caminhão de bombeiros e carro deixa cinco mortos

Um grave acidente na Rota do Sol, na RS-453, em Terra de Areia, resultou na morte de cinco pessoas na manhã deste domingo (26). Entre as vítimas estão dois militares militares do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS), que estavam em deslocamento para a Operação Verão. O acidente ocorreu por volta das 9h, quando um caminhão auto-bomba tanque capotou e colidiu com um veículo Toyota Corolla.

Identidade das vítimas e detalhes do acidente

Os bombeiros Audrei Alves Camargo, de 32 anos, e Juliano Baigorra Ribeiro perderam a vida no acidente. Camargo era natural de Santa Maria e atuava no Batalhão de Busca e Salvamento em Porto Alegre. Ele deixa esposa e três filhos. Ribeiro, que também integrava a equipe do CBMRS, estava em serviço no momento da tragédia. Três ocupantes do Toyota Corolla, todos civis, também não resistiram ao impacto.

Operação Verão na Rota do Sol

O caminhão envolvido no acidente fez parte da Operação Verão, iniciativa do CBMRS para reforçar a segurança nas regiões litorâneas durante a alta temporada. O veículo, oriundo da cidade de Gramado, segue em direção a um ponto estratégico quando ocorre o capotamento.

Investigação e perícia técnica

As autoridades locais iniciaram uma investigação para apurar as causas do acidente. Uma perícia preliminar foi realizada no local, com o objetivo de identificar fatores que possam ter contribuído para o capotamento e a discussão subsequente. O trecho da rodovia ficou parcialmente interditado para os trabalhos das equipes de resgate e análise.

Corpo de Bombeiros manifesta pesar

Em nota oficial, o CBMRS expressou suas condolências às famílias dos militares e dos civis envolvidos. A corporação destacou o legado de coragem e instrução dos soldados Camargo e Ribeiro, que perderam suas vidas enquanto cumpriam a missão de salvar e proteger.

“Quando um irmão de farda tomba no cumprimento de sua missão, todos nós sentimos juntos. O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul manifesta suas mais profundas condolências aos familiares, amigos e companheiros dos Soldados Audrei Alves Camargo e Juliano Baigorra Ribeiro, que dedicaram suas vidas à missão de salvar e proteger, mesmo com o risco da própria vida.

O CBMRS também presta solidariedade à família dos civis envolvidos neste trágico acidente, desejando força e conforto para superar esse momento de dor. Seguiremos honrando o legado de coragem, dedicação e altruísmo deixado por esses valorosos Bombeiros Militares.”

Secretaria de Segurança Pública também lamenta a tragédia

A Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul também se pronunciou, manifestando pesar profundo pelo falecimento dos bombeiros. A nota reforçou o compromisso das autoridades em prestar apoio às famílias das vítimas e garantir a continuidade das investigações.

“A Secretaria da Segurança Pública comunica com profundo pesar o falecimento dos soldados bombeiros militares, Audrei Alves Camargo e Juliano Baigorra Ribeiro, em acidente na manhã deste domingo (26/1), na RSC 543 (Rota do Sol). O caminhão auto-bomba tanque, de Gramado, deslocado para a Operação Verão na Rota do Sol, capotou pouco antes das 9h da manhã em Terra de Areia, colidindo com um veículo Toyota Corolla. O soldado Camargo, de 32 anos, era natural de Santa Maria e atuava no Batalhão de Busca e Salvamento de Porto Alegre (BBS). O militar deixa esposa e três filhos.

Trecho da RS-453 é conhecido por sua periculosidade

A Rota do Sol, especialmente no trecho onde ocorreu o acidente, é reconhecida pelo tráfego intenso e pelas curvas sinuosas, o que frequentemente resulta em acidentes graves. A rodovia é uma das principais ligações entre a Serra Gaúcha e o Litoral Norte do estado.

Comunidade presta homenagens

Nas redes sociais, colegas de profissão, familiares e a população em geral prestam homenagens aos bombeiros e às demais vítimas do acidente. A bravura e o compromisso dos militares foram extremamente reconhecidos.

Apoio psicológico às famílias

O CBMRS e a Secretaria de Segurança Pública informaram que estão oferecendo apoio psicológico às famílias dos militares e dos civis envolvidos na tragédia. A medida busca amenizar o impacto emocional causado pelo ocorrido.