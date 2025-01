Acidentes com pipas causam falta de energia em Cachoeiro e região

Verão, férias e calor. Dias perfeitos para soltar pipa. Para evitar que essa brincadeira se transforme em uma dor de cabeça, a EDP, distribuidora de energia do Espírito Santo, reforça dicas de segurança voltadas à prevenção de acidentes.

Em 2024, 25 mil clientes no Sul do estado tiveram o fornecimento de energia interrompido em algum momento devido a acidentes provocados por essa atividade.

As cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Guarapari e Piúma foram responsáveis por cerca de metade da demanda, com mais de 12 mil unidades consumidoras impactadas pela queda de pipas na rede elétrica entre janeiro e dezembro do ano passado.

Durante esse mesmo período, a EDP contabilizou em todo o Espírito Santo um total de 647 ocorrências que afetaram mais de 154 mil residências, estabelecimentos comerciais, indústrias e hospitais, por exemplo.

Consequências são grandes

Nessas situações, Filipe Lima, gestor da EDP no Espírito Santo, lembra que os incidentes com as pipas podem ir além da interrupção de energia, já que o contato com a rede elétrica pode ocasionar acidentes graves. “As consequências de uma pipa enroscada na fiação são muito grandes. Por isso, é fundamental que se mantenha a maior distância possível da rede elétrica e nunca tentem retirá-las dos fios”, alerta.

As linhas de pipas – com ou sem cerol ou produtos cortantes – causam desligamentos ao romper os cabos de energia e podem provocar curtos-circuitos ao ficarem presas na fiação. O uso de materiais metalizados nas rabiolas e no revestimento das pipas potencializa ainda mais os riscos para toda a população.

Em muitos casos, a tecnologia do Centro de Operações Integrado (COI) da EDP ajuda a reduzir o impacto aos clientes por meio de manobras automatizadas no sistema de distribuição de energia, porém os transtornos provocados por esse tipo de ocorrência podem ser grandes. Na maioria das situações, equipes técnicas precisam ser direcionadas para o atendimento em campo, realizar a retirada da pipa, limpeza da rede e reparo dos danos causados, e, por questão de segurança, os clientes próximos ao local ficam com o fornecimento de energia interrompido até a finalização dos trabalhos.

Dicas para soltar pipas em segurança

Utilize sempre espaços abertos, como parques e campos, longe da presença de fios de energia elétrica.

Não tente retirar as pipas caso elas fiquem enroscadas nos fios elétricos. Nunca use varas nem suba em postes, muros ou lajes para tirar uma pipa. O choque, nestes casos, pode ser fatal. Somente técnicos da distribuidora são treinados para manusear a rede com toda segurança.

Nunca arremesse objetos na rede elétrica para resgatar as pipas. Isso pode causar graves acidentes.

Jamais use cerol ou “linha chilena”. Além de serem proibidos, podem provocar acidentes graves e até mesmo mortes.

Em caso de acidentes relacionados ao sistema de energia, nunca se aproxime do local. Entre imediatamente em contato com a EDP por um dos canais de atendimento:

Site: www.edponline.com.br

Aplicativo EDP Online

Whatsapp EDP: ( 27) 99772-2549

27) 99772-2549 Central de atendimento por telefone: 0800 721 0707