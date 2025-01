Adolescente grávida é assassinada a tiros

Uma adolescente, de 13 anos, foi morta a tiros, nesta quinta-feira (23), no município de Feira de Santana, na Bahia.

De acordo com as informações da imprensa local, a Polícia Militar esteve no local, no bairro Campo Novo, e ainda chegou a socorrê-la, mas ela não resistiu e veio a óbito.

O corpo da vítima, que estava grávida, tinha marcas de perfurações por balas no tórax. A Polícia Civil investiga a autoria e motivação do crime.