Água: agência virtual facilita acesso a 2ª via de fatura em Cachoeiro

A agência virtual Minha BRK, criada para facilitar a vida dos clientes da concessionária de água e esgoto em Cachoeiro de Itapemirim, oferece acesso a uma série de serviços de forma rápida e segura. Um deles é a possibilidade de obter a segunda via fácil da fatura, evitando o deslocamento até a Loja de Atendimento da BRK, na Ilha da Luz.

Para emitir a segunda via fácil da conta, basta acessar o menu localizado na parte superior da Minha BRK e clicar em “Serviços”. Em seguida, acessar o bloco “Contas”, clicar em “Segunda via fácil” e marcar uma das opções “Sou o titular da conta” ou “Não sou titular da conta”. Depois é preciso informar os dados solicitados (CPF ou CNPJ) e inserir um número de celular para receber o token (código de segurança contendo um número de 5 dígitos) e seguir com as confirmações de segurança solicitadas.

LEIA TAMBÉM: Sisu: inscrições serão encerradas nesta terça (21)

Ao acessar a Minha BRK é possível também realizar troca de titularidade, solicitar a religação, realizar pagamentos via PIX, cartão de crédito e parcelamentos, atualização cadastral, alterar o pagamento da conta para débito automático, solicitar nova ligação, notificar problemas, e até simular o valor da fatura a partir do histórico de consumo.

O gerente comercial da BRK em Cachoeiro, Flavio Galindo, ressalta que os clientes devem estar com o cadastro atualizado antes de solicitar os serviços. “Temos investido nos canais digitais e continuamente aprimoramos as ferramentas para proporcionar um atendimento cada vez mais eficiente, prático e de qualidade”, afirma.

Além da Minha BRK, a concessionária disponibiliza o WhatsApp (11) 9 9988-0001, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, o telefone gratuito 0800 771 0001, disponível 24 horas por dia, e o e-mail [email protected].