Ainda dá tempo! Inscreva-se no concurso com vaga de R$ 17,9 mil no ES

As inscrições para o concurso público da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), responsável pela administração do Hospital Universitário da Ufes, terminam nesta segunda-feira (20).

No total, são 545 vagas, divididas para área médica (198), assistencial (330) e administrativa (17). Os salários variam de R$ 3.057,56 a R$ 17.978,62.

Os interessados em participar do concurso público precisa pagar uma taxa de inscrição de R$ 85 para os cargos de nível médio/técnico e R$ 110 para os cargos de nível superior.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800 2834628 e pelo e-mail [email protected].

Para acesso aos Editais e demais publicações referentes ao concurso público para a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, clique nos links abaixo:

» Edital nº 02 – EBSERH/NACIONAL – ÁREA MÉDICA

» Edital nº 03 – EBSERH/NACIONAL – ÁREA ASSISTENCIAL

» Edital nº 04 – EBSERH/NACIONAL – ÁREA ADMINISTRATIVA

